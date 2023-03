Montres haut de gamme – Jean-Claude Biver couronne sa carrière en dévoilant sa propre marque Le patriarche de l’horlogerie suisse sort avec son fils Pierre le premier modèle de la griffe «Biver». Un dernier défi en forme d’hommage aux pionniers. Ivan Radja

L’alliance de l’expérience et de l’avenir: Jean-Claude Biver et son fils Pierre. © Fred Merz | lundi 13

Il a changé d’avis. Naguère rétif à l’idée d’apposer son nom sur un garde-temps dont le mérite, estime-t-il non sans raison, revient d’abord aux artisans qui le façonnent, Jean-Claude Biver a finalement cédé à l’appel d’une énième aventure horlogère. Par ennui, certainement, lui qui avoue s’étioler un peu dans le concept de retraite, à des années-lumière de son parcours. Par passion, surtout, et besoin de jeter un pont entre passé et présent, entre lui et son fils cadet, Pierre, 22 ans.