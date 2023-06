La Tour-de-Peilz – Jean-Claude Biver vend son manoir Le célèbre homme d’affaires nous l’a confirmé: il cherche à se séparer de sa propriété boélande, une bâtisse du XIXe siècle entourée d’un parc de six hectares. Rémy Brousoz

La demeure des Biver à la Tour-de-Peilz. Laurent de Senarclens

Vingt pièces, neuf chambres, 700 mètres carrés de surface habitable et un parc de près de 6 hectares… Nichée sur les hauts de La Tour-de-Peilz, la somptueuse propriété de Jean-Claude Biver est à la recherche de nouveaux propriétaires. C’est ce que révèle l’annonce mise en ligne par le courtier immobilier Cardis/Sotheby’s. Une «propriété d’exception» où «charme et élégance se côtoient dans une atmosphère chaleureuse et très cosy», vante le texte accompagnant les images de ce manoir de 1880, appelé «La Poneyre».