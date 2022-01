Valérian est orphelin – Jean-Claude Mézières vole vers l’au-delà Le dessinateur qui inspira Luc Besson et George Lucas est décédé dimanche à 83 ans. Hommage. Cécile Lecoultre

Jean-Claude Mézières est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à 83 ans. Georges Seguin (Okki)

L’auteur français de bandes dessinées Jean-Claude Mézières, cocréateur de la série «Valérian et Laureline», est mort dimanche, à l’âge de 83 ans, a annoncé son éditeur Dargaud. Avec son ami de toujours Pierre Christin, ce dessinateur créa Valérian et Laureline, des personnages qu’il anima durant plus de 50 ans.

Mais Mézières, s’il s’exprimait aussi dans l’illustration ou la photographie, c’était tout un univers de science-fiction dont la richesse visuelle allait influencer les plus grands cinéastes. George Lucas lui rendait hommage dans «Star Wars», Luc Besson surtout, se montrait un de ses disciples. Leurs premiers efforts communs, «Le cinquième élément» pose un monde à part dans le septième art français. Le cinéaste lisait Valérian dès l’âge de 10 ans, il finira par adapter la célèbre série en 2017, inspiré par l’album «L’Ambassadeur des Ombres».

Valérian et Loreline, deux héros qui ont traversé les galaxies et rayonné sur la planète BD. DARGAUD/DR

En septembre dernier, la maison Dargaud saluait un parcours d’exception avec «L’art de Mézières», depuis ses dessins d’enfance inédits jusqu’à ses réalisations les plus récentes. De ce bilan graphique se dégageait un puissant parfum de tolérance pour toutes les espèces de créatures, humaines ou venues d’ailleurs. Lui ne se vantait jamais, résumant une vie d’une pirouette: «On fait le ménage et on s’en va! Il s’agit bien évidemment de mon ultime livre. À 83 ans, il vaut mieux fermer la porte et se retirer sans faire trop de bruit…»

