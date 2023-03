La grande vadrouille – Jean Dujardin vide son sac L’acteur chemine avec les anges et les démons de l’écrivain baroudeur Sylvain Tesson, «Sur les chemins noirs». Interview. Cécile Lecoultre

Jean Dujardin lors des Rencontres du 7 ème art à Lausanne début mars 2023, où il présentait «Sur les chemins noirs» . MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Avec lucidité, Jean Dujardin ironise: «Moi dans l’univers de Sylvain Tesson… certains vont croire que je voulais faire mon intello un peu chic et sauvage. Pourtant, je n’avais pas l’intention d’aller chercher des médailles.» Se glissant dans les boots de l’écrivain et dans son journal le plus intime, «Sur les chemins noirs» (Ed. Gallimard), le comédien chemine à travers la France, du Mercantour au Cotentin.