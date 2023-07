Les couples dans l’art (2/5) – Jean et Josette Bruce, les prolifiques parents d’OSS 117 Les époux Bruce laissent une œuvre pharaonique et un héros increvable: le bel espion Hubert Bonisseur de La Bath. Jérôme Estebe

Josette devant le bar de sa maison, avec une collection d’armes à feu ayant appartenu à son mari. Poudre et whisky: ambiance. PATRICK JARNOUX/PARISMATCH/SCOOP

C’est «un homme de haute taille, bâti en athlète, avec l’assurance d’un champion et l’allure d’un prince. Un visage d’aventurier avec un nez droit, des lèvres sensuelles et des yeux bleus dont on soutenait difficilement le regard.» Ce beau gosse-là, il se nomme Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, espion américain et tombeur en série, né en 1949 sous la plume de Jean Bruce, puis de son épouse, Josette.

Jean Bruce écrivait un roman par mois, à la mitrailleuse, sans faire de prisonniers ni d’alexandrins. Roger Viollet via Getty Images

Ses aventures aux quatre coins de la planète vont faire l’objet de 231 romans écrits à la mitrailleuse entre 1949 et 1989, vendus à plus 140 millions d’exemplaires dans le monde. Une œuvre colossale pleine de bastons, de vilains barbouzes et d’étreintes torrides.

Le héros de la série reste dans tous les esprits, en particulier grâce à sa récente adaptation parodique avec Jean Dujardin. Ses créateurs historiques ont en revanche quitté la chronique. Qui sont donc ces phénix de la littérature de gare? Jean Bruce est né en 1921 dans un bourg de la Sarthe. Les parents tiennent un restaurant. Diplômé de l’école de police, Jean fait ses armes au sein de la Commission internationale de police criminelle, ancêtre d’Interpol. Il devient pilote de chasse au début de la Seconde Guerre mondiale, avant de s’engager dans la Résistance.

À la libération, il rencontre un vrai espion américain, William Leonard Langer, qui travaille pour l’OSS et porte le matricule… 117. Willy servira de modèle au romancier.

L’aquarelle et la gueuse

Après la guerre, Jean exerce mille métiers: représentant en moutarde, flic, espion du dimanche, joaillier, acteur dans une troupe ambulante. Il aime les voitures de sport. Il peint, pratique l’équitation et court la gueuse. En 1947, il rencontre, dans un train, une jeune Polonaise à la pupille féline et au port altier. Elle s’appelle Josépha Pyrzbyl. Coup de foudre. Jean, qui est déjà marié et père d’un nouveau-né, quitte femme et bébé quand sa nouvelle conquête tombe enceinte.

Le 25 e roman de la série, signé Jean, millésime 1952. Les titres en forme de plaisanteries n’ont pas encore fait leur apparition. Cela ne va pas tarder. DR

Josépha, devenue Josette Bruce, aime les polars d’espionnage et pousse son époux vers l’écriture. Elle lui sait la plume leste. Il a vu du pays et vécu la guerre, côtoyé la pègre et le gratin. Un beau jour, elle se retrouve durablement hospitalisée. Jean se lance. Il écrit pour elle, en quelques jours, le premier «OSS 117», qu’il tire à cinq exemplaires. Quatre d’entre eux sont envoyés à de grands éditeurs de Paris. Quatre refus.

Josette ne se décourage pas et, à peine sortie de l’hôpital, s’en va présenter le manuscrit à une autre maison d’édition. Laquelle a fait faillite trois jours plus tôt. Ne restent dans les locaux que deux employés, qui rêvent de créer leur propre société. Josette les convainc de publier «OSS 117». Naissent les Éditions Fleuve noir et une série dont la France va raffoler.

L’adaptation parodique avec Jean Dujardin va remettre le nom d’OSS 117 dans tous les esprits. LMD

Jean Bruce est un bulldozer de l’écriture. Il pond un roman par mois. Sans compter les textes érotiques, polars et autres babioles commises sous pseudo. Notez qu’il ne fait pas dans l’enluminure ni dans l’alexandrin. C’est du brut. Sa femme l’aide. «Hubert a été créé selon l’idée de l’espion charmeur que je me faisais», confiera-t-elle sur les ondes de France Culture en 1973. «Jean tuait facilement les méchants. Je lui conseillais parfois de les épargner, pour les réutiliser ensuite. Un bon méchant, c’est précieux.»

Le couple expédie son héros dans des zones du globe où ça chauffe, avec un souci maniaque d’exactitude. Les Bruce voyagent, se documentent, pour planter un décor aussi fidèle à la réalité que possible. Surtout, ils créent un archétype. Agent secret au charme fracassant, cynique et cavaleur, œuvrant en pleine guerre froide contre les forces du mal – rouges, souvent, les forces –, OSS 117 préfigure un personnage d’espion qui va faire florès dans les kiosques de gare durant des décennies. James Bond et SAS, mais aussi Face d’ange ou Coplan lui doivent tout.

L’épouse prend la plume

En moins de quinze ans, Jean signe 88 volumes de la saga. Jusqu’à ce matin de mars 1964 où sa Jaguar, lancée à 200 km/h, percute de plein fouet un camion sur une route d’Île-de-France. Il avait 42 ans. Hubert Bonisseur de La Bath perd son père. Mais maman est là.

L’un des romans signés Josette. DR

Après trois ans de veuvage, Josette accepte, à la demande de l’éditeur, de reprendre la série. Elle s’y adonne avec le même appétit et strictement la même verve que feu son mari. En vingt ans d’activité, ce sont 143 nouvelles aventures d’OSS 117 qu’elle publie. Si certains exégètes, sourcilleux ou machos, jugent sa production inférieure à celle de l’époux, elle se vendra mieux encore.

Héros confisqué

Mais voilà. La relève veut sa part de gâteau. En 1985, François Bruce, fils du premier mariage de Jean, et Martine Bruce, fille du couple, gagnent contre Josette un procès pour atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux. Ils lui confisquent le héros. Pour l’exploiter à leur tour. Leurs «Nouvelles aventures d’OSS 117», écrites en grande partie par des prête-plumes, n’éclipsent guère la prose parentale.

En février 1996, Josette s’en va rejoindre son cher Jean au cimetière Saint-Pierre de Chantilly. Pour le coup, Hubert est orphelin. Et oublié. Mais il va bientôt rebondir, en faisant hurler de rire les salles de cinéma de la francophonie.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.