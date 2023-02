Challenge League – Jean-François Collet: «Je ne vais pas jouer les pleureuses» Ancien boss du LS, le Vaudois est propriétaire de Xamax depuis 2019. Au moment où ses deux clubs s’affrontent, il évoque la situation périlleuse des Neuchâtelois et l’adrénaline qu’il ressent chaque jour de match. Nicolas Jacquier

Malgré la saison très compliquée que vit son club, Jean-François Collet ne pense pas un instant passer la main. KEYSTONE

On l’a connu boss du LS, qu’il a présidé entre juin 2007 et mai 2013, avant de vendre ses parts à Alain Joseph, son vice-président. Depuis novembre 2019 et le rachat des actions détenues par la famille Binggeli, Jean-François Collet est le nouveau propriétaire de NE Xamax. Or ce vendredi dès 19 h 30, le club de la Maladière, en urgent manque de points, accueille un visiteur vaudois ayant repris l’année et son championnat en mode victoire (2 matches, 6 points). En guise d’échauffement, on a joint le boss neuchâtelois.