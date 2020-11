Le vétéran du Vendée Globe – Jean Le Cam: «Sans folie, on s’emmerde» Le marin breton prendra le départ du Vendée Globe le 8 novembre à plus de 60 ans. Interview avec un monument de la course au large. Florian Müller

Jean Le Cam se réjouit de partir. «On n’entendra plus parler de toutes ces histoires.» AFP

Dans ses boucles charbon, c’est tout le sel de la course au large qui a élu domicile. Mèches folles, en bataille, envers et contre tout. Jean Le Cam fonce tête baissée dans la mêlée, et advienne que pourra. Tant qu’il y a moyen de se barrer loin du monde, seul si possible, il saute dans son ciré.

Au départ du prochain Vendée Globe, à 61 ans, le «Roi Jean» sera le vétéran. Mais pas question de jouer au vieux con. Dans sa gouaille de marin breton, il ronchonne un appétit de jeune premier, animé par l’indécrottable envie d’aller voir ce qui se cache derrière l’horizon.