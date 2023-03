Carnet noir – Jean Lecoultre est mort… libre Immense artiste taillé par une profonde humanité et une rare sensibilité, le Puilléran s’est éteint ce mercredi 22 mars à l’âge de 92 ans. Florence Millioud Henriques DÉVELOPPEMENT SUIT

Jean Lecoultre en 2009 lors d’une exposition à l’ECAL. Florian Cella

«J’aurais dû naître vieux, je me sens de plus en plus libre», confiait-il en 2021 avec son sens de la vie et un incroyable sens de l’humour au sortir de l’exposition que lui consacrait alors le Musée Jenisch à Vevey. On aurait tellement aimé voir Jean Lecoultre plus souvent accroché, ce n’est pas perdu, mais lui ne vivra plus ce bonheur. Le Puilléran, actif en entreprise d’abord tout en sachant déjà qu’il voulait devenir artiste, est décédé ce mercredi 22 mars: il allait avoir 93 ans en juin.

Personnalité de la scène artistique, longtemps défendu par la galeriste Alice Pauli, Jean Lecoultre a vécu avec un incomparable souffle d’artiste, ce souffle de poète sachant aller au-delà des apparences et peindre le vertige. Si ce souffle lui a fait défaut ce 22 mars, jusqu’au bout le peintre s’est préoccupé du sort de son œuvre et a gardé son sens de l’humour. À Christophe Gallaz, l’ami, le confident, qui lui disait-il y a quelques jours «Tu es un amour», il a répondu «Seulement?»

