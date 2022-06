Hommage – Jean-Louis Trintignant, le dernier adieu L’acteur, décédé à l’âge de 91 ans, avait plus ou moins pris sa retraite des plateaux, brisé par la mort de sa fille Marie en 2003. Pascal Gavillet

L’acteur durant la conférence de presse d’«Amour» en 2012 à Cannes. Sa prestation avait bouleversé les festivaliers. Anne-Christine POUJOULAT/AFP

La dernière fois qu’on l’avait vu physiquement, c’était à Cannes en 2019. Recréant le couple qu’il formait avec Anouk Aimée dans «Un homme et une femme» de Lelouch, Jean-Louis Trintignant avait monté les marches du Palais des festivals pour présenter «Les plus belles années d’une vie», cet autre Lelouch qui lui faisait suite cinquante ans plus tard.