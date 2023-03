Interview cinéma – Jean-Luc Bideau: «J’ai cette chance de plaire en monstre» Le comédien raconte une histoire belge, c’est la comédie sarcastique «Ailleurs si j’y suis». Cécile Lecoultre

Le comédien Jean-Luc Bideau, 81 ans, dans ses montagnes vers Vercorin, à l’affiche dans «Ailleurs si j’y suis». «Je suis un vieil homme, mais uniquement au niveau auriculaire…» Chantal Dervey/24 Heures

Jean-Luc Bideau fulmine, son genou le torture. Pas de professeur Strauss avec ou sans «H» pour apaiser ses soucis, même si les vannes n’ont pas manqué dans les couloirs des hôpitaux fréquentés avec assiduité depuis six mois. «Je souffre tellement que j’ai arrêté d’écrire. J‘ai vu les médecins du monde entier et personne ne sait ce qui se passe, je me traîne avec des cannes, c’est la vie et tant pis!» Le comédien, pourtant, tient à défendre «Ailleurs si j’y suis», du Belge François Pirot, fable douce-amère qui, sans lui, passerait inaperçue.