Hommage cinématographique – Jean-Luc Godard en huit films D’«À bout de souffle», qui va définir l’icône de la modernité, jusqu’au manifeste «Adieu au langage», un œuvre qui traverse le septième art. Cécile Lecoultre

Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg, couple inattendu qui emporte «À bout de souffle» en 1960 dans la Nouvelle Vague de la modernité. BZ

«À bout de souffle», 1960

En 1960, Belmondo était «prêt à mettre une droite» à ce type mal rasé qui lui offrait de faire du cinéma «comme une passe à 500 francs dans sa chambre». Ce sera le brouillon d’«À bout de souffle», que Godard tourne comme un film noir à la Otto Preminger, qui lance la révolution de la Nouvelle Vague.

Montage punk, travelling sur chaise roulante, lumière naturelle, scénario improvisé chaque matin… et Jean Seberg, vaillant petit soldat dans son pull rayé bientôt iconique, qui vend des «Herald Tribune», clope à la main. L’image scelle une époque. CLE

«Vivre sa vie», 1962

Jean-Luc Godard trouve la femme de sa vie, Anna Karina, dans «Vivre sa vie». DR

En douze tableaux d’une modernité folle sur un sujet insolite pour l’époque, la prostitution, Godard met la femme de sa vie sur le trottoir – «Faire du cinéma et faire le tapin, c’est la même chose.»

Nana, c’est Anna Karina, des amours houleuses entre bagarres et réconciliations depuis sa fausse couche, une actrice innée avec qui il tourne sept films. Perruquée comme Louise Brooks, nommée d’après l’héroïne de Zola filmée par Jean Renoir, rêveuse qui pleure devant «La passion de Jeanne d’Arc» de Dreyer… toutes les femmes en une. CLE

«Le mépris», 1963

Michel Piccoli et Brigitte Bardot rejouent la vie de Godard, cinéaste en pétard avec ses producteurs, ses amours, etc. «Le mépris» atteint un sommet. Corbis via Getty Images

Dans «Le mépris», Brigitte Bardot crâne en superstar absolue, Michel Piccoli en alter ego de JLG. Le comédien joue le cinéaste en pétard avec ses producteurs, ici la réalité double la fiction et donne au «Mépris» le statut d’une icône ambulante de la création en devenir comme figée pour l’éternité.

Pour l’anecdote, le cinéaste eut à ruser avec l’idole platine, agacé qu’il était par sa choucroute encombrante: «Je lui ai proposé qu’à chaque mètre que j’arriverais à tenir en marchant sur les mains, elle retire un centimètre de sa coiffure.» Les dialogues résonnent en écho avec une espièglerie cocasse: «Tu les trouves jolies mes fesses […] et mes seins, tu les aimes?» Toute la stratégie de séduction sur la fabrication du couple et d’un film. CLE

«La chinoise», 1967

Jean-Luc Godard filme «La chinoise» et sa nouvelle muse, Anne Wiazemsky. DR

En 1967, nouveau cycle, nouvelle muse. Anne Wiazemsky introduit JLG, alors trentenaire aguerri dans le monde du cinéma, dans le temple du futur Mai 68, à Nanterre, explore avec lui ses groupes gauchistes, anarchistes, marxistes-léninistes.

Le film montre ce reportage qui révèle le début d’une réflexion politique plus qu’artistique. La jeune femme guide l’artiste dans ces cercles, sert d’enquêtrice un peu bobo qui finit désabusée sur le constat d’une jeunesse dépolitisée, d’un monde social fracturé. «C’est de la fiction, mais ça m’a rapprochée du réel», conclut-elle, avant d’annoncer «les timides premiers pas d’une très longue marche, tout le contraire d’un grand bond en avant». CLE

«Sauve qui peut la vie», 1980

Jean-Luc Godard redécouvre le plaisir de travailler avec des acteurs professionnels, c’est «Sauve qui peut la vie» avec Nathalie Baye.

En 1980, c’est le film du grand retour. Godard revient à un cinéma plus narratif, après une décennie d’engagement, de radicalité et négation de la notion d’auteur. C’est avec «Sauve qui peut (la vie)» qu’il reprend goût aux acteurs, se paie des vedettes. Jacques Dutronc, Isabelle Huppert, Nathalie Baye. Des plans saccadés, syncopés redisent son désir d’aborder d’autres langages. Le film désarçonne mais marque le point de départ d’une période féconde. PGA

«Détective», 1985

Jean-Luc Godard tourne «Détective» immortalisant en 1985 le couple Nathalie Baye et Johnny Hallyday. L’actrice confiait combien le trio s’était entendu sur le plateau: «Johnny était émerveillé, Jean-Luc d’une douceur incroyable.» DR

En 1985, Johnny Hallyday, Nathalie Baye, Claude Brasseur, Jean-Pierre Léaud. Un casting royal, peut-être l’un des plus prestigieux dont Godard ait jamais disposé. Et puis à Cannes, une nouvelle polémique. Le réalisateur chemine vers la conférence de presse lorsqu’un homme (Noël Godin) surgit de nulle part et l’entarte. Le festival radie l’individu, mais bon prince, le cinéaste lui pardonne. En parallèle, les avis s’affrontent. Chef-d’œuvre pour les uns, foutage de gueule pour d’autres. Malgré toutes ses stars, le film sera un échec. PGA

«Je vous salue Marie», 1985

Jean-Luc Godard va scandaliser avec «Je vous salue Marie», 1985. DR

La Nativité retranscrite dans le monde contemporain, d’après un ouvrage de Françoise Dolto. Le scandale sera au rendez-vous. Dès la sortie du film, les traditionalistes catholiques manifestent contre le film et contre Godard. Des scènes de nu provoquent notamment leur colère. Ils iront jusqu’à brûler un cinéma d’art et d’essai, pendant que le pape Jean-Paul II déclare que le métrage blesse les croyants. Il n’en fallut pas plus pour que le film soit un succès. PGA

«Adieu au langage», 2014

Jean-Luc Godard, en 2014, abandonne tout le système narratif traditionnel pour exploser avec pleine liberté dans «Adieu au langage». DR

Godard et la 3D. Inévitablement, le génie de Rolle s’intéresse aux nouveautés technologiques. Cette année-là, son film concourt au Festival de Cannes et remporte le prix du jury, ex aequo avec Xavier Dolan. Projection unique, lunettes utilisées une seule fois, et stupeur face à un métrage où il est question de son chien, du lac, de livres et de l’hypothèse de Riemann. Ce n’est pas sa seule audace cannoise. En 2010, son «Film socialisme» avait été posté la veille sur YouTube en format accéléré. PGA

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.