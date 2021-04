Jean-Marc Berset, vous avez 60 ans et l’obsession de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Obsession, c’est le bon mot. En 2016, j’avais été écarté de la course à la sélection pour les Jeux de Rio alors qu’il n’y avait aucune raison. La Fédé avait pris un autre athlète qui n’avait pas couru pendant près de deux ans. Sur le moment, c’était un coup de massue. Je faisais face à un profond sentiment d’injustice et j’avais perdu l’envie. L’échec fait partie de la vie. Mais lorsqu’il trouve ses racines dans l’arbitraire, ce n’est pas acceptable. J’ai mis un an à m’en remettre.