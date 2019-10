Le député lausannois Jean-Michel Dolivo démissionne du Grand Conseil vaudois pour le 30 novembre. Sa lettre datée de jeudi dernier, a été envoyée au président du parlement, Yves Ravenel.

«Insoumis, c’est avec détermination et constance que j’ai cherché à défendre les droits fondamentaux de toutes et tous, quelles que soient leur origine, la couleur de leur peau ou leur genre, écrit notamment Jean-Michel Dolivo. J’ai tenté également de relayer les luttes et les actions collectives de celles et ceux qui agissent sur leur lieu de travail, dans leur immeuble ou leur quartier, dans la rue pour faire valoir leurs droits et leurs revendications».

Longtemps leader du mouvement SolidaritéS, l'avocat né en 1951 a été élu pour la première fois en 2007 puis réélu deux fois, ne donne pas d'autre raison de sa démission que la longueur de son mandat : «Depuis 1966, je suis engagé politiquement dans les luttes collectives et je vais continuer à y participer, explique-t-il à «24 heures». Après 12 années, j'ai fait ma part de travail parlementaire, qui est secondaire par rapport aux objectifs du mouvement auquel j'appartiens».