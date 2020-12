Rencontre – Jean-Michel Jarre et son avatar vous souhaitent une bonne année Le recordman de la pop électronique donne rendez-vous dans Notre Dame reconstruite pour un réveillon tout en réalité virtuelle. Francois Barras

Jean-Michel lors d’une session photo à Paris en 2018. JOEL SAGET/AFP via Getty Images

Jean-Michel Jarre a une voix de jeune homme, peut-être parce qu’il ne l’a jamais éreintée au micro. Etre resté de tous temps derrière ses claviers n’a pas empêché le musicien de 72 ans de devenir le Français le plus célèbre au registre de la pop électronique, ouvrant la voie dès 1976 à une nouvelle génération d’artistes dont ses compatriotes de Daft Punk, vingt ans plus tard, ne seront pas les moins méritants.

L’ancien élève de Pierre Schaeffer n’a pas uniquement farfouillé dans les textures sonores de l’électroacoustique. Il s’est vite distingué par ses mégaconcerts, paris démesurés de sons et de lumières qui installèrent Jarre derrière sa musique, et sa musique au coeur des monuments du patrimoine mondial. Il y a eu la place de la Concorde, la Tour Eiffel, la Grande muraille de Chine, les pyramides d’Egypte, Cap Canaveral, le Cervin… Il y aura désormais, à partir du 31 décembre, Notre Dame de Paris, que le Géo Trouvetou pop va hanter de son avatar en 3D, dans un concert virtuel à suivre sur tous les supports, des plus futuristes aux plus traditionnels. Explications.