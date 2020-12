Meilleur entraîneur suisse de l’histoire – Jean-Pierre Egger: «J’ai toujours travaillé au ressenti» À 77 ans, le Neuchâtelois vient d’être récompensé par ses pairs. Précédant la légende Karl Frehsner et Arno Del Curto, il évoque la métamorphose de son métier à la lumière de ses différentes expériences. Nicolas Jacquier

Le 13 décembre, Jean-Pierre Egger a été élu «meilleur entraîneur suisse des 70 dernières années». KEYSTONE

Jean-Pierre Egger, vous venez d’être élu meilleur entraîneur suisse de l’histoire lors des Sports Awards, cela en jette, non?

Franchement, je suis tombé des nues, je ne m’y attendais pas du tout. Quand je me suis retrouvé parmi les trois derniers nominés, j’ai commencé à y croire timidement… On connaît la suite. Pour le moment, ma récompense trône sur la table du salon. Il faut que je lui trouve une place.

Quelle est la signification de ce trophée?

Pour moi, venant de mes pairs, c’est une reconnaissance. On peut aussi y voir l’histoire d’une transmission. Au-delà de mon rôle dans l’athlétisme, j’ai apporté mes connaissances dans d’autres sports. Dans chaque discipline, j’ai eu envie d’aller plus loin. Si l’on dit que je suis le meilleur, je réponds non. Je me vois plutôt comme le représentant des meilleurs. Quand Del Curto m’a appelé pour me dire que tout autre choix aurait été scandaleux, ça m’a beaucoup touché.