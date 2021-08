Carnet noir – Jean-Pierre Fragnière a «osé la mort» Le sociologue et enseignant spécialiste des questions de société de longue vie est décédé dimanche soir à Lausanne à l’âge de 76 ans. Cécile Collet

Le sociologue Jean-Pierre Fragnière en 2006. Wikipedia

Il en avait fait un de ses thèmes: la mort a emporté le sociologue valaisan Jean-Pierre Fragnière dans sa 77e année dimanche, après une longue maladie.

Premier professeur de sociologie à plein temps de «l’École Pahud» (EESP, École d’études sociales et pédagogiques, devenue HETSL, Haute École de travail social et de la santé Lausanne), il a marqué des générations d’étudiantes et d’étudiants, mais aussi collègues et chercheurs, par une exigence de qualité dans la réflexion et dans le travail au service des populations fragilisées.

«Jean-Pierre était un homme de vie, un bon vivant», témoigne avec émotion Bernard Decrauzat, ancien directeur général du CHUV et administrateur de l’EESP. Il décrit un homme profondément humain, un humaniste dont le travail a permis d’introduire l’idée de condition sociale dans les métiers de la santé. «C’était un personnage de confiance et d’espoir», dit-il encore de cet époux et père d’un fils dont il était très proche.

Solidarité incontournable

La solidarité a servi de fil rouge à celui qui fut d’abord prêtre catholique. Né en 1944 à Veysonnaz dans une fratrie de quatre, de parents instituteurs, Jean-Pierre Fragnière explique en avoir fait l’apprentissage précoce dans cette montagne où sévissaient pauvreté et tragédie. «C’est une dimension incontournable de la vie», dit-il en 2012 au sociologue et ami Bernard Crettaz, dans le «Plans Fixes» qui lui est consacré. Avec lui, il publiera «Oser la mort» en 2017.

Voué à une brillante carrière académique – à 25 ans, après des études de théologie à Fribourg, il obtient une bourse pour rejoindre la prestigieuse École de Francfort –, il préfère se consacrer aux défavorisés plutôt qu’à la recherche loin du terrain.

«Je ne voulais pas choisir une carrière alors que nous luttions contre les mandarins», explique-t-il en 2012. C’est aussi parce que l’Église lui demande d’instruire l’élite qu’il la quitte en 1971 et intègre l’EESP. Licencié en sociologie à Genève et docteur en sciences sociales et pédagogiques à Lausanne, il se consacre aux questions de politique sociale, de pauvreté, liées à la migration, à la vieillesse et aux relations intergénérationnelles, dans ce qu’il nomme la «société de longue vie».

«Exister par ses choix»

«On ne meurt jamais vraiment, on continue d’exister par les choix qui nous ont guidés», disait-il, rapporte Delphine Bovey, avec qui il a créé les éditions Socialinfo en 2014. «Ses choix, il les a faits selon ses convictions personnelles, explique l’éditrice. Jusqu’au bout du bout occupé à la formation de son esprit, il a toujours souhaité mettre son intelligence au service des autres.»

Depuis sa retraite, Jean-Pierre Fragnière a animé des conférences, organisé des colloques et écrit de nombreux livres, malgré plusieurs atteintes graves dans sa santé. Son dernier ouvrage, consacré à Claude Pahud, sortira bientôt. «Il m’a dicté le texte de la quatrième de couverture jeudi dernier, alors qu’il allait entrer au CHUV», sourit Delphine Bovey.

