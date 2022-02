Streaming – Jean-Pierre Jeunet pète un câble sur Netflix avec «BigBug» Le dernier film du réalisateur d’«Amélie Poulain» explose en vol tel un drone bricolé planant au-dessus de la petitesse de l’époque. Cécile Lecoultre

La cyborg (Claude Perron) et Einstein (André Dussollier) tentent d’imiter les coutumes de leurs patrons humains dans «BigBug». Netflix

L’autre jour, le réalisateur Jean-Pierre Jeunet maudissait la frilosité des producteurs français, lui qui à 68 ans, peut s’enorgueillir d’avoir conquis l’intelligentsia new-yorkaise avec «La cité des enfants perdus» en 1995, puis le monde avec «Alien la résurrection» et «Amélie Poulain» en 2001. Atypique incompressible, le cinéaste restait absent des écrans depuis 9 ans et quelques infortunes, notamment le flop injuste du trop méconnu «Extravagant voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet».