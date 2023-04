Bande dessinée – Jean Van Hamme remonte le temps, sur les traces de Jacobs Huitante ans après la parution du mythique «Rayon U», le créateur de Thorgal et XIII lui donnent une suite 100% rétro-nostalgique. Philippe Muri

Un album d’aujourd’hui, qui semble surgir des années 1940. ÉD. BLAKE ET MORTIMER

C’est l’un des événements BD du printemps. Improbable suite du mythique «Rayon U» – la première bande dessinée d’Edgar P. Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer –, «La flèche ardente» envahit les librairies, publiée à quelque 120’000 exemplaires. Son scénariste, Jean Van Hamme, n’est pas le premier venu. Marqué au fer rouge par le récit SF de Jacobs qu’il a découvert en culottes courtes, le cocréateur de XIII, Largo Winch et autre Thorgal lui imagine une suite… huitante ans après sa première parution dans l’hebdomadaire «Bravo»! Un album 100% rétro dessiné à quatre mains par Christian Cailleaux et Etienne Schréder, déjà associés précédemment sur «Le cri du Moloch», un des multiples albums de Blake et Mortimer.

«La flèche ardente», extrait. ED. BLAKE ET MORTIMER

«J’avais envie de renouer avec un plaisir d’enfant», explique Jean Van Hamme. À 4 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, son oncle lui lit «Le Rayon U». Il frémit en observant les péripéties invraisemblables qui surviennent à des héros imaginés au débotté par Jacobs pour remplacer la série «Flash Gordon» censurée par les Allemands. «C’est une histoire à prendre non pas au deuxième degré, mais au moins au quinzième… On y trouve la même candeur que dans les premières aventures de Tintin. Je me suis efforcé d’adopter le même état d’esprit dans «La flèche ardente», explique le célèbre scénariste, aujourd’hui âgé de 84 ans.

«La flèche ardente», extrait. ÉD. BLAKE ET MORTIMER

Souterrains aux pièges mortels, passages secrets, tremblements de terre opportuns, affrontements avec des créatures préhistoriques… Van Hamme a mis le paquet pour restituer l’ambiance de la version originale. Volontairement, ses héros restent manichéens au possible, du cruel empereur Babylos III au moustachu explorateur Lord Calder, en passant par le diabolique Dagon, un méchant ressurgi d’entre les morts, qui préfigure à sa façon le redoutable colonel Olrik qu’affronteront des années plus tard Blake et Mortimer.

«Il fallait aborder cet album comme s’il avait été dessiné dans la foulée immédiate du «Rayon U.» Christian Cailleaux, dessinateur

Attirantes graphiquement et très bien composées, les cases dessinées par Cailleaux (personnages) et Schréder (décors) jouent le jeu de la redondance avec le texte off, comme chez Jacobs. Et comme dans «Le Rayon U», les attitudes demeurent figées, l’expression des visages volontiers théâtrale. «L’œuvre de Jacobs se nourrit de signes graphiques qu’il est indispensable de préserver», relève Christian Cailleaux. «Il fallait aborder cet album comme s’il avait été dessiné dans la foulée immédiate du «Rayon U.»

«La flèche ardente», extrait. ÉD. BLAKE ET MORTIMER

Collant aux teintes aquarellées utilisées dans la version d’époque, la mise en couleurs numérique de Bruno Tatti parachève l’illusion. Publiée en 2023, «La flèche ardente» semble surgir des années 40. Les nostalgiques adoreront. Pas forcément les jeunes lecteurs…

