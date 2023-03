Spectacle à l’Oriental-Vevey – Jeanne d’Arc dans les abattoirs de Chicago Férue de Brecht, la Cie Trois Petits Points crée «Sainte Jeanne des abattoirs», fable chorale questionnant la charité et la bonté. Natacha Rossel

La compagnie veveysane Trois Petits Points monte «Sainte Jeanne des abattoirs». DR

Jeanne d’Arc, ouvrière en errance dans un entrepôt de viande au cœur de Chicago. Muée en héroïne brechtienne, «la Pucelle d’Orléans» devient Jeanne Dark, défenseuse des opprimés et apôtre de la charité chrétienne. Dans «Sainte Jeanne des abattoirs», il n’est plus question de bouter les Anglais hors de France, mais de percer à jour la violence patronale envers des ouvrières et ouvriers hantés par les spectres du chômage dans une société qui essore les âmes. La violence de la lutte des classes irrigue cette pièce chorale écrite au tournant des années 30, alors que la crise économique sévit aux États-Unis et en Europe.