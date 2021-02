Performance inédite – Jeanne et Mike se disent oui pour le meilleur et pour un an La Genevoise et le Bernois tentent une expérience: construire «une relation amoureuse de qualité» sur la base d’un contrat entre inconnus rencontrés grâce à Tinder. Pascale Zimmermann Corpataux

«23ème jour de Couple❤️ Mon mec m’a dit qu’il avait un crush pour moi. Mike et moi avons eu trois relations sexuelles cette semaine. Il m’a parlé de ses ex. J’ai laissé une première chose à moi dans son appartement.» Jeanne Spaeter

Se voir trente-deux heures par mois, s’embrasser sur la bouche, faire l’amour quatre fois en trente jours, parler de soi… autant de directives qui dessinent, noir sur blanc et par contrat, les contours du couple formé par Jeanne & Mike. Deux prénoms liés par mille obligations et une esperluette, alors que tout les oppose. Jeanne est artiste, Genevoise, elle vit entre Paris et Berne. Mike vend des voitures dans la capitale fédérale. Ils se sont rencontrés sur Tinder, ne se seraient jamais croisés ailleurs et voilà qu’aujourd’hui leurs brosses font smolitz dans le verre à dents. Une histoire des plus banales. Pourquoi en parler?