JO 2020 – Natation - Jérémy Desplanches: «C'est un réel accomplissement»

JO de Tokyo – Jérémy Desplanches: «C'est un réel accomplissement» Le nageur genevois de 26 ans, médaillé de bronze du 200 m 4 nages aux Jeux olympiques de Tokyo, raconte comment il a vécu son moment historique, vendredi. Jérôme Reynard Tokyo

Jérémy Desplanches, ça fait quoi d’être médaillé olympique?

C'est incroyable! C'est un réel accomplissement, pour moi et pour toutes les personnes qui ont été avec moi tout au long de ce chemin. Parce que ces cinq ans ont été difficiles, avec le Covid, les petits bobos, les doutes... J'ai eu de la chance d'être bien accompagné, de pouvoir compter sur des gens qui croient en moi. Aujourd’hui, c'est une expérience de fou! J'ai honoré ce que j'ai dit. J'ai annoncé que je voulais une médaille et j'en ramène une. Je suis hyper fier. C'est un honneur. Cette obsession que j'ai eu pour les Jeux ces cinq dernières années, elle a payé. C'est trop beau!

Jérémy Desplanches est médaillé de bronze olympique! AFP

On a eu l’impression que vous n’étiez pas sûr d’avoir terminé troisième, dans l’eau.

J’ai dû regarder cinq fois l’écran géant pour être certain qu’il y avait bien un «3» à côté de ma ligne d’eau et de mon nom C’était tellement proche avec Seto (ndlr: le Japonais, qu’il a doublé sur la fin). C’est peut-être mon plus grand gabarit qui a fait la différence, au moment de tendre le bras. Toujours est-il que dans les cinq derniers mètres, j’ai fermé les yeux et j’ai serré les fesses. Je me suis répété que c'était là que tous les entraînements où j'étais sorti de l'eau pour vomir devaient me servir à quelque chose.

«Si j'avais défendu mon titre européen à Budapest, et j'en aurais été capable, j'aurais fini au pied du podium ici.» Jérémy Desplanches

Contrairement aux Européens de Budapest, où vous aviez perdu votre titre dans le dernier 50, là, vous avez tenu la distance.

La différence est clairement là, en effet. Mais j'ai toujours axé mes préparations pour être prêt en fin d'année. C'est pour ça qu'en milieu de saison c'est souvent chaotique. A ce propos, pour moi, c'était une vraie épreuve de me présenter aux Européens sans être à 100%, car j'avais envie de défendre mon titre. Mais aujourd'hui, j'ai la certitude que si j'avais défendu mon titre, et j'en aurais été capable, j'aurais fini au pied du podium ici, parce que j'aurais mis l'énergie au mauvais endroit. Savoir sortir la bonne course au bon moment; je pense que c'est ma plus grande force.

1’56’’17, record national pulvérisé de 39 centièmes, qu’est-ce que vous en dites?

Honnêtement? Je m’en fiche. Ce que je voulais, c'est une place sur le podium. Mais après, 1'56''17, c'est quand même pas mal, hein, faut pas se le cacher (ndlr: il se marre).

«Avec les émotions que j'ai vécues aujourd’hui, j'en veux plus!» Jérémy Desplanches

L’émulation et l’ambiance au sein de l’équipe de Suisse ont-elles joué un rôle dans la conquête de cette médaille?

On a une équipe de fous! La dynamique est incroyable, avec des jeunes qui n'ont peur de rien. Je suis fier d'en faire partie et de mener la barque. Et c’est évident que ça joue aussi un rôle sur mes performances. Je sais que je ne suis plus tout seul.

Quel va être votre programme, désormais?

Là, j'ai besoin de vacances (ndlr: rires). Ça a été cinq années hyper éprouvantes. Ces Jeux, j'y pensais tout le temps: sur mes jours de congé, en vacances... Ça m'a pas mal pesé, donc je vais essayer de prendre un peu de repos. Il faut que je décroche complètement, que je guérisse parce que j'ai mal partout, si je souhaite repartir en direction de Paris 2024. Et je souhaite repartir en direction de Paris 2024! Ce bronze, c'est une très belle médaille, mais je suis à une seconde du titre. On ne sait jamais... Et puis, avec les émotions que j'ai vécues aujourd’hui, j'en veux plus!

