Médaillé de bronze à Tokyo – Jérémy Desplanches, ou quand l’obsession paie Le nageur genevois est allé au bout de sa quête, vendredi aux Jeux olympiques. Il a récolté le fruit des immenses sacrifices consentis depuis cinq ans, à plusieurs niveaux. Jérôme Reynard Tokyo

Le bonheur et le soulagement de Jérémy Desplanches résumés en une image. KEYSTONE

Au bout de son 200 m 4 nages, Jérémy Desplanches sort la tête de l’eau et fixe l’écran géant de l’Aquatics Centre de Tokyo. Sans broncher. «En fait, j’ai dû regarder cinq fois pour être certain qu’il y avait bien un «3» à côté de ma ligne et de mon nom», lâchera-t-il quelques minutes plus tard avec une énorme banane.

Jérémy Desplanches n’en croit pas ses yeux après sa course. KEYSTONE

C’est bien ça: le bronze olympique est pour le nageur genevois, auteur de la course de sa vie (1’56’’17, record national battu de 0’’39) et sans doute du plus grand exploit de la natation suisse, trente-sept ans après la troisième place d’Étienne Dagon aux Jeux de Los Angeles (200 m brasse).