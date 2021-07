Basketball – Jérémy Jaunin à Nyon, c’est officiel depuis ce jeudi À 30 ans, le meneur de jeu a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Pour retrouver du temps de jeu, mais aussi pour des raisons familiales et professionnelles. Renaud Tschoumy

Jérémy Jaunin avec toutes les médailles remportées au cours de sa carrière. Tamedia/Magali Girardin

Jérémy Jaunin (30 ans) quitte les Lions de Genève, une année après y être revenu en provenance de Fribourg Olympic. Il a choisi de lier son destin à celui du BBC Nyon. «Je signerai mon nouveau contrat ce jeudi», confirme l’intéressé au bout du (sans) fil.

Plusieurs raisons expliquent ce changement de cap. «Il y a eu pas mal de moments de flou ces derniers mois, détaille l’intéressé. Avec le Covid, on a vécu une saison bizarre. Sont arrivées les restrictions budgétaires qui y étaient liées, et les choses ont un peu traîné. En fait, il y avait beaucoup d’éléments avec lesquels composer, et tout cela m’a permis de réfléchir.»

Surtout, Jérémy Jaunin a besoin de temps de jeu. «Cela fait un bon bout de temps que je me bats pour avoir ma place, où que je sois. Il est évident que ma taille (170 cm) me handicape un peu dans un sport comme le basket. J’ai 30 ans, et si je ne me considère pas encore comme un vieux briscard, je n’avais pas envie de continuer à être dans la peau d’un éternel second.»

«Quand j’ai appelé le président, j’étais tout tremblant» Jérémy Jaunin, nouveau joueur du BBC Nyon

Le meneur de jeu l’avoue lui-même: ça lui fait quelque chose de quitter Genève. «Ça me fait vraiment un pincement au cœur, confirme-t-il. J’ai vécu tellement de grands moments et de titres avec les Lions… Pour ne rien vous cacher, mercredi matin, quand j’ai appelé le président pour lui faire part de ma décision, j’étais tout tremblant. Mais je me devais de donner cette nouvelle orientation à ma carrière de joueur. Je pense qu’avec mon expérience, je pourrai amener quelque chose à Nyon. Et je pense que l’inverse est aussi valable: je suis convaincu que le BBC Nyon m’amènera beaucoup.»

La vie de famille a également pesé dans la décision de Jérémy Jaunin. «Mon épouse m’a mis devant mes responsabilités et nos projets familiaux. Nos enfants ne vont pas encore à l’école, et le basket me permet de passer du temps avec eux. Mais il est évident que la priorité, c’est ma famille. Et puis, je dois aussi penser à l’après-basket, même si je sors d’une plutôt bonne saison. Je travaille dans l’entreprise de mon père, et à considérer tous ces aspects, Nyon me semblait représenter la meilleure des solutions.»

Jaunin renforcera ainsi l’effectif nyonnais. «On verra si c’est pour une année ou un peu plus.» Chaque chose en son temps, dit l’adage.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.