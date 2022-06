Basketball – Jérémy Jaunin prolonge l’aventure au BBC Nyon Grand artisan de la belle saison nyonnaise, le meneur genevois sera toujours au Rocher lors du prochain exercice de SB League. Jérémy Santallo

Jérémy Jaunin. Swiss Basketball

Il est arrivé au Rocher avec les clés du camion, comme on dit. Remplaçant pendant plusieurs saisons à Fribourg Olympic et aux Lions de Genève, Jérémy Jaunin (170 cm) a porté le BBC Nyon jusqu’en play-off lors du dernier exercice dans un rôle de titulaire. Il a tourné à 10 points et 5 rebonds en 30 minutes de moyenne par match. Avec le club, les deux parties ont décidé de prolonger leur idylle l’année prochaine.

Pour faire souffler au mieux l’ancien international suisse de 31 ans, les dirigeants nyonnais ont choisi de faire confiance à Jannik Rothrock, dont le profil (172 cm) ressemble comme deux gouttes d’eau à celui Jaunin. Le jeune meneur suisse de 21 ans évoluait la saison dernière à Morges, en deuxième division. Il a réalisé là-bas une jolie saison avec plus de 7 points, 6 assists et 4 rebonds en 28 minutes en moyenne.

Avec ses deux nouveaux joueurs à sa disposition, l’entraîneur nyonnais Stefan Ivanovic compte désormais quatre éléments sous contrat. Le 22 juin, le club avait annoncé les prolongations de William Van Rooij et Jeff Dufour, tous deux formés à Nyon. En coulisses, il se murmure que l’annonce officielle du retour du Sénégalais Maleye N’doye (41 ans) ne serait plus qu’une question d’heures, voire de jours.

