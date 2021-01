Ancien joueur devenu dirigeant – Jérémy Manière: «Je commence une nouvelle vie dans le monde que j’aime» Nommé directeur de la Première Ligue, l’ex-défenseur du LS va découvrir l’envers du décor dans un poste à responsabilités. Il évoque ses objectifs et l’enthousiasme qui l’habite. Nicolas Jacquier

Jérémy Manière, ancien footballeur, engagé à l'ASF (Association Suisse de Football). Florian Cella/24Heures

Jusqu’en février 2020, on connaissait Jérémy Manière en tant que joueur. Après avoir dû interrompre prématurément sa carrière de footballeur en raison d’un genou droit à problème, le voici désormais promu dans un nouveau rôle, celui de dirigeant. Dès le 1er février, l’ancien défenseur de Super et de Challenge League dirigera la Première Ligue (comprenant 58 clubs, répartis en deux ligues distinctes), l’une des trois sections composant la pyramide du football suisse.

Un poste aussi nouveau que stratégique, créé pour dynamiser la section et idéal pour ce détenteur d’un master en management du sport. «Rester dans le milieu du sport, et plus particulièrement celui du football, représentait une évidence, explique l’heureux élu. C’est là que je peux être le plus rapidement opérationnel et compétent. J’ai l’occasion rêvée de pouvoir mettre en pratique mes connaissances acquises à la fois sur les terrains et à l’université. Pour être franc, c’est exactement ce à quoi j’aspirais…»