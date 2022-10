Mort du «Killer» – Jerry Lee Lewis, le dernier des pionniers du rock, s’en est allé Le pianiste fiévreux s’est éteint à l’âge de 87 ans, au terme d’une vie pleine de frasques, d’alcool et de disques flamboyants. Jérôme Estebe

Jerry Lee Lewis en 1956. Ne vous fiez pas à ce gentil sourire. DR

Ben voilà. Une page se tourne. Le dernier des grands pionniers de la musique dite rock’n’roll est mort. Il s’appelait Jerry Lee Lewis. C’était une légende vivante, un pianiste dément et un danger public. Il vient de s’éteindre à l’âge vénérable de 87 ans, après une vie fiévreuse et brutale, pleine de scandales, de drogue, d’alcool et de musique folle. «C’est le dernier des sauvages américains, le prince de l’excès», dira de lui l’essayiste Nick Tosches. «Et le plus grand styliste de la country music.»