Conséquences de la pluie sur les cultures – «J’espère que l’accalmie sera suffisante pour ressuyer les champs» Maraîchers, vignerons et céréaliers ne font pas de catastrophisme. Mais concèdent tout de même qu’il faudrait que le temps se fasse bientôt plus clément. Frédéric Ravussin

Un orage de grêle s’est abattu samedi sur le Gros-de-Vaud, causant des dégâts dans les cultures, comme dans ce champs de betteraves de Pailly. JEAN-PAUL GUINNARD

La mi-juin est traditionnellement maussade disent les spécialistes, qui n’hésitent pas à taxer la semaine du 7 au 15 juin comme étant la plus humide de l’année. C’est particulièrement frappant cette année, puisque cette période suit le long épisode sec qui a caractérisé notre printemps de confinés. D’ailleurs, la plupart des agriculteurs ont accueilli comme une bénédiction les premières averses qui sont tombées entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai. «C’était vraiment le moment. Pour mes framboises et mes cultures de printemps. Les féveroles (ndlr: une légumineuse qui s’apparente à des pois), par exemple, n’ont levé qu’en partie», illustre ainsi Roger Augsburger, maraîcher à Mathod, dans le Nord vaudois. Mais, on le sait, pour les cultures, le bon équilibre météorologique est pour le moins précaire. Les prévisions de ces prochains jours, qui incitent davantage à sortir les parapluies que les parasols, ont-elles de quoi les inquiéter?

Que l’on soit viticulteur, maraîcher ou céréalier, on refuse pour le moment de peindre le diable sur la muraille. «Jusque-là, ce n’est pas trop inquiétant, mais on se pose quand même des questions et on regarde le ciel», estime ainsi Cédric Martin, qui cultive du maïs, du blé et des céréales anciennes à Étagnières, dans le Gros-de-Vaud. «Bien sûr que trop de pluie risque d’abîmer mes framboises, groseilles et raisinets en self-cueillette. Mais j’ai l’impression qu’on pourra récolter au moins tous les deux-trois jours, ça devrait aller. Je m’en fais davantage pour d’autres cultures. Le soja, par exemple, dont je dois pouvoir désherber les parcelles», analyse Roger Augsburger. Dans les vignes de La Côte, l’effeuillage de la zone des grappes a pu commencer malgré une météo pas vraiment idéale. «Ce n’est jamais agréable pour le personnel de travailler sous la pluie. Alors heureusement qu’il ne fait pas froid», constate ainsi Reynald Parmelin, artisan vigneron au domaine La Capitaine, à Begnins.

Les champs doivent sécher

Dans le Gros-de-Vaud, la grêle a frappé, samedi en début d’après-midi, touchant la moitié des cultures de Cédric Martin. «Ce qui m’interroge, surtout, c’est que j’ai l’impression que la grêle s’abat toujours dans les mêmes couloirs. De manière plus générale encore, il me semble que les gros orages et les journées de très fortes chaleurs sont de pire en pire chaque année.» Ses champs ont aussi été «lessivés» par les précipitations abondantes de ces derniers jours. Et l’agriculteur espère qu’ils sécheront avant que les plantes ne pourrissent. «Ce qui risque d’arriver si l’humidité s’installe trop longtemps dans mes cultures printanières, tels le maïs, la betterave et les tournesols.» Mais ce qui le préoccupe en premier lieu, ce sont ses parcelles d’herbe qui ne doivent pas être fauchées avant le 15 juin. Imposés aux agriculteurs, ces «foins cantonaux», comme ils les appellent, leur permettent toutefois de toucher des subsides. «Il semblerait qu’une accalmie est attendue pour jeudi. J’espère qu’elle sera suffisante pour ressuyer ces champs, parce que sinon la qualité du foin et surtout sa repousse s’en trouveront péjorées.»

Reynald Parmelin concède qu’après une année 2019 très facile, 2020 sera un peu plus compliquée. Mais il affirme ne pas avoir peur, tout en précisant qu’il sera réellement fixé d’ici à une ou deux semaines sur l’état sanitaire de ses vignes qu’il cultive en biodynamie. «Avec cette alternance de chaud et de froid, de soleil et de pluie qu’on rencontre actuellement, toutes les conditions semblent réunies pour que les maladies se développent bien, souligne-t-il. Mais on a les moyens de lutter contre l’oïdium et le mildiou, à condition d’être vigilant.»