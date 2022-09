Fait divers franco-suisse – «J’espère que ma fille Camille se réveillera un jour» La mère de l’ado française enlevée en 2011 a été condamnée à Toulon (F). Son procès a levé le voile sur leur vie en terre vaudoise. Pour le père, «le mal est fait». Benjamin Pillard

Alain Chauvet (74 ans), père de Camille, à l’issue du verdict. BENJAMIN PILLARD

«Votre fille a été privée d’une enfance et d’une adolescence normales, et de son père: elle est la principale victime… à cause de vous!» C’est par ces mots lancés à l’accusée de 48 ans que la présidente du Tribunal correctionnel de Toulon (F), Marie-Laure Arnouil, a confirmé ce vendredi les condamnations prononcées par défaut durant les onze années de cavale de cette ex-ingénieure militaire.