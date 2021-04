Port du Vieux-Rhône à Noville – «Jess» navigue désormais… aux faillites Le prix de départ pour l’achat de ce bateau, long de plus de 20 m et fabriqué en Hollande en 1920, est de 10’000 francs. Christophe Boillat

L’Office des faillites de l’Est vaudois organise la vente forcée d’un bateau très connu des amateurs chablaisiens de plaisance sur le Léman. Il s’agit du Jess, qui est amarré depuis plus de trente ans dans le bucolique et très abrité port du Vieux-Rhône à Noville. À noter que l’autorisation de naviguer a été retirée par le Service des automobiles et de la navigation. Jess est vendu sans place d’amarrage, ni remorque de transport. En cas d’achat, il devra être enlevé du port d’ici au 31 mai.

Les soumissions doivent être adressées à l’office, jusqu’au 7 mai. S’il reçoit plusieurs offres, l’État se réserve la possibilité d’organiser une séance d’enchères privée entre les intéressés. Il ne sera pas tenu compte des propositions de moins de 10’000 francs. Cette vente est mise sur pied à la suite de poursuites déposées par la Commune de Noville «pour des factures d’amarrage et d’électricité impayées», indique le syndic Pierre-Alain Karlen.