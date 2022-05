Un attaquant sur son banc – «J’essaie de donner à Alex Frei une forme un peu plus humaine» À 42 ans, l’ex-buteur de l’équipe de Suisse vise la promotion en Super League avec le FC Winterthour. Il raconte sa mue de sale tronche devenue entraîneur responsable. Simon Meier Winterthur

Alex Frei a bien changé. Il n’est plus joueur mais entraîneur, et s’estime bien moins égoïste qu’avant. KEYSTONE/Michael Buholzer

La Schützenwiese est un petit chef-d’œuvre de désuétude et de poésie. L’idée de voir le FC Winterthour en première division aussi, puisque le club zurichois n’a pas connu ça depuis 1985. Vendredi soir, ils étaient à nouveau 9000 pour accueillir Thoune en leader. Un match nul (2-2) plus tard, les Lions ne sont plus que troisièmes du classement, à un point de Schaffhouse et Aarau.