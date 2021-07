L’annus horribilis de l’agriculture suisse - #jesuispaysan

Lausanne, 23 septembre 2020, Claude Ansermoz, rédacteur en chef du journal «24 heures». ©Florian Cella/24 heures Florian Cella/24 heures

La paysannerie, dans ce canton – et chez nos voisins aussi –, on la voit également en prenant le train ou l’autoroute. Et rien qu’en regardant par la fenêtre ce qui se passe dans les champs ou dans les vignes, sans avoir soi-même les pieds et les mains dans la terre, on se fait rapidement une idée de l’état des lieux de la profession. Le visible, de la plaine aux coteaux, ce sont les parcelles inondées qui ont succédé aux abricotiers et ceps qu’on a tentés, ce printemps, de sauver à coups d’arrosage ou de chaufferettes. Ou cette grêle de juin qui a massacré des pans entiers de plantons. Ou ce mildiou qui pourrit ces jours les grappes naissantes. Ou ce colza qui noircit.

Cette face apparente est aussi politique. Depuis longtemps, les agriculteurs font de leur territoire des supports à scander les messages d’un lobbyisme efficacement organisé. Pour dire, par exemple, leur colère face au prix du lait ou ce qu’il fallait glisser dans l’urne – un double non bien sûr – sur les deux initiatives phytosanitaires en juin. On a même vu dans la foulée un gentil merci planté sur une botte de foin tout près du restoroute de La Côte.

«Ce métier n’a peut-être pas été aussi dur depuis longtemps.»

Des chiffres sur tout ça, on vous en a donné beaucoup. Et on vous en donne(ra) encore. On vous explique ce que tout cela risque de coûter et pourquoi les agriculteurs n’ont que rarement les moyens de s’assurer contre les dégâts d’une nature qu’ils chérissent pourtant souvent. On a pu croire à un moment que le Covid allait doper durablement les ventes directes à la ferme. Le phénomène locavore et consommation responsable en est resté à une jeune pousse qui végète. Une niche, comme on dit dans l’économie.

Des femmes et des hommes, ce sont avec elles et eux que l’on aimerait conclure. Pas qu’on soit toujours d’accord et qu’il ne faille pas, aussi dans cette profession, séparer le bon grain de l’ivraie. Mais ce métier n’a peut-être pas été aussi dur depuis longtemps. À la vie rude, aux horaires déraisonnables, à des conditions du marché qui se péjorent toujours plus, à une dépendance accrue vis-à-vis de certains géants, à une volatilité des prix, des marges et des goûts, se sont ajoutées la météo pourrie et la pression du yaka urbain vers une transition écologique plus rapide; sans que le consommateur ne souhaite forcément en payer le prix. Aujourd’hui, j’ai juste envie d’écrire, moi aussi, #jesuispaysan.

