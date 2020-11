Mobilisation – Jet d’eau orangé contre les violences faites aux femmes Les clubs Soroptimist de Genève orchestrent l’éclairage de quatre monuments emblématiques pour promouvoir l’élimination de ces violences. Laurence Bezaguet Grobet

Le Jet d’eau de Genève a été symboliquement coloré en orange à la tombée de la nuit pour sensibiliser la population sur la violence à l’égard des femmes et des filles. Steeve Iuncker-Gomez

«La violence à l’égard des femmes et des filles constitue l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde.» Forts de ce constat et pour la 6e année consécutive, les clubs Soroptimist International de Genève orchestrent l’éclairage de quatre monuments emblématiques pour promouvoir l’élimination des violences faites aux femmes, dont on célébrait ce mercredi 25 novembre la journée internationale.

Le Jet d’eau de Genève a été symboliquement coloré en orange à la tombée de la nuit grâce au soutien des SIG. Le phare des Pâquis, la statue «La Brise» et la fontaine du Bourg-de-Four ont également été éclairés en orange mercredi grâce au soutien de la Ville de Genève; ces œuvres resteront illuminées jusqu’au 10 décembre, journée dédiée aux droits de l’homme.