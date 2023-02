CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Jethro Tull 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour Jethro Tull, 5 x 2 billets pour la Salle Métropole à Lausanne, le 11 mars 2023 et 5 x 2 billets pour le Palais des Congrès à Bienne, 12 mars 2023.

C’est au célèbre Marquee Club que Jethro Tull se fait remarquer en 1968. Établi au nord de Londres, le groupe anglais connaît par la suite un succès grandissant, rivalisant avec Led Zeppelin, Elton John et les Rolling Stones dans les années 70. Les titres tels que Thick as a Brick, Aqualung ou encore Locomotive Breath confortent la place de Jethro Tull parmi les grands et propulsent le groupe sur la scène internationale.

Avec une trentaine d’albums à leur actif et plus de 50 millions d’albums vendus, Ian Anderson et sa bande peuvent se considérer comme l’un des groupes de rock progressif les plus vendus de tous les temps avec des mélodies oscillant entre folk, blues, classique et heavy rock.

