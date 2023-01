WEF 2023 – Jets privés une fois de plus sous le feu de la critique Greenpeace pointe du doigt les invités du forum économique de Davos qui s’y rendent en jet privé, alors que ce «moyen de transport est le plus inégalitaire et le plus polluant».

Le nombre de vols en jet privé à destination et en provenance des aéroports desservant Davos a doublé pendant le WEF 2022, selon le cabinet néerlandais de conseil en environnement CE Delft (photo d’illustration). Kevin Dietsch/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Quelques jours avant l’ouverture du WEF, Greenpeace souligne à nouveau que les jets privés effectuant des navettes pour le forum engendrent quatre fois plus d’émissions de CO2 qu’en temps normal. En 2022, près de 1040 jets privés ont fait des allers-retours, émettant autant de CO2 que 350 000 voitures.

«Les riches et les puissants se rendent en masse à Davos pour discuter du climat et des inégalités à huis clos en utilisant le moyen de transport le plus inégalitaire et le plus polluant: les jets privés», écrit Greenpeace International vendredi.

Selon une étude du cabinet néerlandais de conseil en environnement CE Delft, le nombre de vols en jet privé à destination et en provenance des aéroports desservant Davos a doublé pendant le WEF 2022. Les chercheurs attribuent environ un vol sur deux à la réunion elle-même.

Sur l’ensemble de ces vols, 53% portaient sur moins de 750 km, qui auraient pu facilement se parcourir en train ou en voiture; 38% étaient des vols ultracourts de moins de 500 km. Le vol le plus bref enregistré n’était que de 21 km.

Selon l’analyse, les pays qui ont totalisé le plus grand nombre d’arrivées et de départs vers et depuis Davos sont l’Allemagne, la France et l’Italie.

«Mauvais goût»

Près de 80% de la population mondiale n’a jamais pris l’avion et souffre des émissions de l’aviation nuisibles au climat, poursuit Greenpeace. Alors que le WEF prétend s’engager à respecter l’objectif climatique de 1,5°C fixé à Paris, cette «fête annuelle des jets privés» est un cours magistral d’hypocrisie et de mauvais goût.

Les jets privés constituent le mode de transport le plus polluant de la planète par passager kilomètre. Ils doivent être relégués aux oubliettes si l’on aspire à un avenir écologique et équitable pour tous. «Les soi-disant dirigeants mondiaux doivent montrer l’exemple», critique Greenpeace.

ATS

