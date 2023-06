Jeune tué par un policier en France – Marine Le Pen estime que les propos de Macron sont «très excessifs» Mardi, un jeune de 17 ans a été tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre. Les réactions fusent de toutes parts mercredi. DÉVELOPPEMENT SUIT

Cette photographie prise le 28 juin 2023 montre un drapeau français endommagé sur la façade d'une mairie annexe incendiée du quartier Le Val Fouree à Mantes-la-Jolie, au lendemain de l'assassinat d'un jeune homme de 17 ans à Nanterre par le tir d'un policier suite à un refus d'obtempérer. AFP

Emmanuel Macron a estimé mercredi que le décès d’un adolescent tué à bout portant par un policier était un acte «inexplicable» et «inexcusable», la gauche s’indignant de ce drame et l’extrême droite en appelant à «la présomption d’innocence».

«Rien, rien ne justifie la mort d’un jeune», a affirmé le chef de l’Etat en déplacement à Marseille, évoquant «l’émotion de la Nation toute entière».

Il a aussi tenu à apporter son soutien aux forces de l’ordre qui «s’engagent pour nous protéger», rappelant que leurs fonctions s’exerçaient «dans un cadre déontologique».

Nahel, jeune automobiliste de 17 ans, a été tué mardi matin à Nanterre. Une vidéo, authentifiée par l’AFP, a montré qu’un des deux policiers le tenait en joue, puis a tiré à bout portant.

Le motard de la police, âgé de 38 ans, est interrogé par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) dans le cadre de l’enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre. La garde à vue du policier soupçonné d’avoir tué Nahel après un refus d’obtempérer, a été prolongée, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV.

Macron critiqué

Marine Le Pen a estimé mercredi qu’Emmanuel Macron avait eu des propos «très excessifs» et «irresponsables», mardi, après que le président de la République avait jugé «inexplicable» et «inexcusable» la mort de Nahel.

«Est-ce que l’acte est inexcusable? Est-ce qu’il est inexplicable? C’est à la justice de répondre», a fait valoir la candidate malheureuse à la présidentielle, alors qu’Emmanuel Macron avait-lui même demandé à ce «que justice passe». «Le président est prêt à oublier les principes constitutionnels pour tenter d’éteindre un potentiel incendie», a insisté la patronne des députés RN.

Alliance, l’un des principaux syndicats de police, a également jugé mercredi «inconcevable» certains mots prononcés par Emmanuel Macron.

«A travers des propos comme: «inexplicable, inexcusable», contraires à ses déclarations comme quoi il soutient la police, il est inconcevable que le président de la République, comme certains responsables politiques, artistes ou autres bafouent la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice en condamnant nos collègues avant même que celle-ci ne se prononce», a écrit Alliance dans un communiqué.

«Images choquantes»

Pour la première ministre, Elisabeth Borne, il y a «une exigence absolue de vérité» dans cette affaire pour laquelle la Défenseure des droits s’est saisie d’office.

«Les images choquantes» diffusées sur les réseaux sociaux d’un policier tirant à bout portant à Nanterre sur un adolescent, qui a succombé à ses blessures, «montrent une intervention qui n’est manifestement pas conforme aux règles d’engagement de nos forces de l’ordre», a estimé mercredi Élisabeth Borne lors des questions au gouvernement au Sénat. «Les images donnent à penser que le cadre d’intervention légal n’a pas été respecté», a insisté la première ministre.

Députés et membres du gouvernement ont d’ailleurs observé mercredi une minute de silence dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, en hommage à Nahel. «Le décès du jeune Nahel, âgé de 17 ans, survenu hier à Nanterre suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame», a déclaré la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet, en invitant à cette minute de silence «en mémoire de Nahel, en soutien à ses parents, et à ses proches».

Cette photographie prise à Paris le 27 juin 2023 montre une vue générale lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. AFP

Marche Blanche

La mère de Nahel, l’adolescent de 17 ans tué par un tir de policier, appelle à une marche blanche en hommage à son fils jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine. «Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche, venez tous», dit-elle dans une vidéo postée sur TikTok, avant d’ajouter: «C’est une révolte pour mon fils».

Le maire de Nanterre, Patrick Jarry (DVG), a appelé mercredi au calme après les affrontements de la nuit et a réclamé «la justice pour Naël», lors d’une conférence de presse. «Notre ville se réveille choquée, abîmée balafrée et inquiète par ce déferlement de violences», a déclaré Patrick Jarry très ému, ajoutant «nous voulons la justice et nous l’aurons».

«Américanisation de la police»

«On a le sentiment qu’on va vers une américanisation de la police», a-t-elle mis en garde. Un refus d’obtempérer «c’est trois ans de prison et 75’000 euros d’amende, pas une balle dans la tête».

«Assez ! Ces meurtres engagent l’autorité de l’Etat ! Cette police doit être entièrement refondée, ses meurtriers punis», a tweeté le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Le groupe insoumis à l’Assemblée nationale a rappelé avoir demandé en décembre une «commission d’enquête parlementaire sur l’augmentation des décès suite à des refus d’obtempérer».

François Ruffin a demandé la «dissolution» du Syndicat France Police, qui a qualifié Nahel de «jeune criminel de 17 ans», des propos qui suscitent une vive polémique. «Ce syndicat crie +bravo+, insulte sa famille en deuil. Quelle honte», a tweeté le député (LFI) de la Somme.

2000 policiers mobilisés

Quelque 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce mercredi soir en banlieue parisienne, notamment dans les Hauts-de-Seine, pour prévenir de nouvelles violences urbaines en réaction à la mort d’un jeune automobiliste tué lundi à Nanterre par la police, a annoncé Gérald Darmanin.

«J’en appelle au calme et à la vérité de l’enquête judiciaire», a-t-il ajouté. «Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues» contre le policier auteur du tir, à l’issue de sa garde à vue, a poursuivi le ministre, qui a annulé ses déplacements pour la journée. Les images de ce tir «sont extrêmement choquantes», a déclaré Gérald Darmanin.

Dans la nuit de mardi à mercredi, 31 personnes ont été interpellées en France, 24 forces de l’ordre blessées légèrement et une quarantaine de voitures brûlées, a détaillé le ministre de l’Intérieur, lors d’un point presse à la préfecture de police. Quelque 350 policiers et gendarmes avaient été mobilisés par la préfecture de police la nuit dernière.

Des pompiers arrivent pour éteindre des incendies après une manifestation à Nanterre, à l’ouest de Paris, le 27 juin 2023, après que la police française a tué un adolescent qui avait refusé de s’arrêter pour un contrôle routier dans la ville. AFP

Mbappé a «mal à sa France»

«J’ai mal à ma France», a réagi mercredi la star du Paris SG et capitaine des Bleus Kylian Mbappé, au lendemain de la mort du jeune Nahel.

Ce n’est pas la première prise de position sur le sujet des violences policières de Kylian Mbappé: en novembre 2020, il avait notamment réagi au passage à tabac du producteur de musique noir, Michel Zecler, par des policiers à Paris, dénonçant «une vidéo insoutenable» et «des violences inadmissibles».

Un autre international français, le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé, a également réagi, mardi soir: «un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique».

Atteint au thorax

Le drame, qui a relancé la controverse sur la réponse des forces de l’ordre dans ces situations, s’est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l’AFP, a montré qu’un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu’il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.

Dans la vidéo, on entend «tu vas te prendre une balle dans la tête», sans que l’on puisse attribuer cette phrase à quelqu’un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime, Nahel M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.