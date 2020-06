Canton de Vaud – Jeux vidéo: un nouvel appel à projets est lancé Le Service des affaires culturelles vaudoises poursuit son soutien aux nouvelles créations numériques, avec un montant de 50’000 francs.

Le canton de Vaud continue de soutenir la création de jeux vidéo en lançant un deuxième appel à projets (archives). KEYSTONE

Le canton de Vaud continue de soutenir la création de jeux vidéo sur son territoire. Le Service des affaires culturelles (SERAC) a lancé un deuxième appel à projets doté d'un montant de 50'000 francs.

Comme pour le premier appel en 2019, l'objectif consiste à soutenir des projets «se démarquant par leur originalité et leur innovation technique, leur créativité artistique, leur architecture technique, leur stratégie de mise en marché et leur potentiel de développement économique», indique jeudi le canton dans un communiqué.

Le dépôt de candidatures en ligne sera ouvert du 15 juillet au 30 août. Seules les personnes disposant d'une personnalité juridique ou enregistrées sous forme de personne morale, et ayant leur siège dans le canton de Vaud, peuvent déposer un dossier.

L'an dernier, le jury a évalué 14 projets et retenu trois studios lauréats: De Pesters Design SNC à Coppet, Naraven Games à Lausanne et Kevin Péclet de Kwakwa Farhan à Prilly. «Grâce aux soutiens octroyés par le canton, les trois studios ont pu progresser dans l'avancement de leur projet et étendre significativement leur visibilité ainsi que leur réseau professionnel», poursuit le communiqué.

( ats/nxp )