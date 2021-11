Deux-roues motorisés – «J’évite Lausanne: il n’y a jamais de places où se garer» Depuis 2012, près de 600 places pour motocycles ont disparu à Lausanne alors que le nombre d’immatriculations de véhicules de cette catégorie a explosé. Scootéristes et motards tonnent. Catherine Cochard

Autour de la gare de Lausanne, les motocycles pullulent, dans les cases et en dehors… FLORIAN CELLA

Mardi dernier, nous nous demandions si la chasse aux deux-roues motorisés était ouverte à Lausanne. Et de conclure que s’il n’y avait pas d’augmentation du nombre d’amendes, il y avait bien une volonté politique de ne plus les voir en ville.

En moins de dix ans, près de 600 places de stationnement pour motocycles ont disparu. En 2020, l’ensemble du territoire lausannois comptait 6139 emplacements pour garer des deux-roues motorisés. Nous avons demandé au Service des automobiles et de la navigation (SAN) l’évolution du nombre d’immatriculations à Lausanne pour cette catégorie de véhicules. En 2017, on comptait 9069 motocycles enregistrés dans la ville. En 2020, on en comptait 9639, en forte hausse par rapport à 2019 (9256).