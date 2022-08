Mon animal et moi – «Jeyla», auxiliaire de santé à quatre pattes Quatre jours par semaine, la petite chienne accompagne Sylvie dans l’EMS où celle-ci travaille. Pour le plus grand bonheur des résidents, à qui elle redonne de la joie de vivre. Saskia Galitch

Sylvie Grangier et «Jeyla» vivent à Villeneuve (VD) et travaillent ensemble dans un EMS de Clarens. YVAIN GENEVAY

Assistante en soins et santé communautaire dans un EMS de Clarens (VD), Sylvie n’a qu’une envie: apporter du bien-être aux résidents. Pour cela, elle met tout son savoir-faire, mais aussi son cœur. Et celui de sa petite Jeyla, une croisée épagneul-podenco d’environ 4 ans qui l’accompagne quatre jours par semaine au travail – pour le plus grand bonheur des pensionnaires, dont elle est devenue la mascotte: «Sa présence leur est vraiment bénéfique, je le constate concrètement!»