Tennis – Jil Teichmann dévorée par Victoria Azarenka La Biennoise n’a jamais su égaler la constance de la Bélarusse, au 2e tour de l’Open d’Australie mercredi. Défaite sans appel, 6-1 6-2. Jérémy Santallo

Jil Teichmann a été éliminée au 2e tour de l’Open d’Australie, mercredi. AFP

Jil Teichmann a pu observer, mercredi à Melbourne, tout le chemin qu’il restait à parcourir pour devenir un jour l’une des meilleures joueuses du monde. Appelée à défier l’une des filles les mieux établies sur le circuit, Victoria Azarenka en l’occurrence, la Biennoise native de Barcelone n’a jamais eu voix au chapitre et a été éliminée au 2e tour de l’Open d’Australie, battue sèchement 6-1 6-2 en 1h12 au sein de la Kia Arena.

Azarenka, trop solide

Tout est allé de travers dès l’entame pour «Jily», en grande délicatesse avec son lancer de balle – il y avait un peu de vent mais pour les deux actrices – et plus globalement avec son service (5 doubles, 21% de points gagnés avec sa deuxième balle). Breakée d’entrée, la Suissesse de 24 ans a eu trois occasions de revenir sur le jeu suivant. Mais hormis sur la deuxième – un retour de coup droit mal ajusté –, elle ne pouvait pas nourrir trop de regrets.

Frustrée jusqu’à pousser un cri de désespoir avant de perdre le 1er set, Teichmann – 27 fautes directes – n’a jamais su égaler la constance de Victoria Azarenka. Double lauréate de l’Open d’Australie (2012 et 2013) et ex-No 1 mondiale aujourd’hui 25e à la WTA –, la Bélarusse de 32 ans est aussi une incroyable relanceuse. Elle l’a prouvé pour faire le break lors du troisième jeu du 2e set et a ensuite fait montre d’une grande solidité.

Encore 144e joueuse mondiale il y a trois ans, Jil Teichmann figure désormais au 34e rang mondial. Capable des plus belles fulgurances hors des Grand Chelem – titres à Prague et Palerme en 2019, épopée jusqu’en finale à Cincinnati l’an passé –, elle a plus de peine dans les tournois majeurs. Avant l’Open d’Australie, la Biennoise n’avait jamais réussi à se qualifier pour un 2e tour hormis à l’US Open (2018 et 2021) en neuf tentatives.

