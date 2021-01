Première dame – Jill Biden, l’anti-Melania Trump Pour la nouvelle First Lady, son engagement professionnel est primordial. En poursuivant sa carrière d’enseignante, elle souhaite rompre avec une tradition vieille de 231 ans. Yannick Van Der Schueren

La première dame des États-Unis, Jill Biden, 69 ans, entend bien continuer à travailler. AFP

Qu’on se le dise. La docteure Jill Biden n’est pas là pour faire de la figuration. Pas question de se cacher derrière son président de mari et encore moins de renoncer à exercer son métier d’enseignante une fois ses cartons déposés à la Maison-Blanche. Une première dans l’histoire des First Ladies. Et un contraste saisissant avec le style de l’insondable épouse de Donald Trump.

Soutien sans faille de son époux, Jill Biden a joué un rôle majeur dans la campagne présidentielle en multipliant les déplacements dans les États clés, essentiels à la victoire démocrate le 3 novembre. Toujours présente à ses côtés, on l’a vue s’interposer à deux reprises – avant les services de sécurité – pour protéger son mari de militants un peu trop envahissants.