Pride – «J’irai voter même si je ne sais pas si j’aurais envie de me marier» Près de 30’000 manifestants ont participé dimanche à la marche des fiertés, contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre. Avec, sur toutes les lèvres, le mariage pour tous. Virginie Lenk

Genève, le 11 septembre 2021. Geneva Pride. Ce samedi a lieu la Marche des fiertés sur les quais. Laurent Guiraud/Tamedia

Elles ont enfilé leurs plus belles robes de mariées et la foule, autour de leur carrosse, une vieille décapotable enrubannée, jubile à chaque baiser échangé. Kelly et son amie sont sans doute un symbole fort de cette Pride 2021, celui d’une jeunesse, militante ou non, qui en Suisse comme aux quatre coins du monde, exige les mêmes droits.

30’000 personnes

La jeune femme est dans le comité valaisan en faveur du mariage pour tous. «C’est un des cantons où le vote serra le plus serré», explique-t-elle, lucide, en distribuant des drapeaux arc-en-ciel autour d’elle. Il y a deux mois, ses amis et elle ont été agressés par des hommes après avoir brandi un tel drapeau dans la liesse de la victoire de la Suisse sur la France. Elle soupire: «Le jeune qui m’a frappé avait 19 ans… Il y a encore du boulot.»