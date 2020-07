L’astrophysicien et astronaute vaudois Claude Nicoller.

Pourquoi dit-on que ces vols SpaceX sont du low cost? C’est vrai? Ça change quelque chose au niveau de la sécurité de l’équipage?

Une mission spatiale donnée, techniquement et opérationnellement contrôlée par une société privée, est généralement moins chère que la même mission sous contrôle d’une agence spatiale nationale comme la NASA. La société privée doit maintenir l’attractivité de ses services en faisant tout pour abaisser les coûts. Dans le cas de SpaceX et du Crew Dragon, tous les aspects de sécurité sont minutieusement contrôlés par le «NASA Aerospace Safety Panel», donc on ne peut certainement pas dire que la sécurité de l’équipage souffre de cet effort de réduction des coûts par SpaceX.