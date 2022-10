Hockey sur glace – Jiri Sekac: «On ne doit plus connaître de tels bas à l’avenir» L’attaquant tchèque, auteur de quatre points et d’une grosse performance samedi soir, a joué un rôle prépondérant lors de la large victoire de Lausanne contre Zoug (6-1). Un succès fondateur, espère-t-il. Chris Geiger

Le 25 septembre dernier, Jiri Sekac quittait ses coéquipiers de manière prématurée. Touché au bas du corps, le No 92 du LHC voyait ses coéquipiers couler à pic dans le dernier tiers contre Zurich (cinq buts encaissés) pour un lourd revers final (1-5). Le Tchèque ne le savait pas encore, mais son équipe basculait alors dans la crise. Car durant ses deux semaines d’absence, ses coéquipiers allaient concéder trois nouvelles défaites (Rapperswil, Berne, Ge/Servette) au terme de performances indigestes (un but marqué, 12 encaissés).

Le retour de l’attaquant de 30 ans pour le match de la peur, vendredi soir à Langnau, était donc des plus attendus. Malheureusement pour les Vaudois, il ne leur a pas permis de sortir la tête de l’eau. Bien au contraire. Mais vingt-quatre heures après avoir touché le fond dans l’Emmental (3-1), Jiri Sekac et ses coéquipiers ont montré une sacrée réaction d’orgueil contre Zoug (6-1), samedi soir à la Vaudoise aréna, au moment où plus personne n’osait y croire.

«Ça n’a pas été aussi simple que le score peut le laisser paraître.» Jiri Sekac, attaquant du Lausanne HC

Ce sursaut face au double champion de Suisse en titre, les Lions le doivent en grande partie à leur ailier tchèque. Ce dernier, buteur et auteur de trois assists, préfère mettre en lumière le collectif. «Ça a été une bataille, lance-t-il. Ça n’a d’ailleurs pas été aussi simple que le score peut le laisser paraître. La dernière période a peut-être été un peu plus simple pour nous car Zoug était vraiment fatigué et touché mentalement. On s’est très bien battus en équipe, notamment lors du premier tiers. On a enfin montré du caractère.»

Dès les premiers shifts, les Lausannois ont effectivement montré bien plus d’agressivité que lors de leurs dernières sorties. Ils ont aussi mis beaucoup plus d’intensité sur la glace. Des ingrédients que le top scorer vaudois de la saison dernière entend voir perdurer afin de sortir la tête de l’eau. «C’était important pour nous de montrer une réaction après nos cinq défaites de rang, poursuit Jiri Sekac. Cette série ne doit plus jamais arriver. On ne doit plus connaître de tels bas à l’avenir. On doit désormais rester consistants. On doit continuer de la sorte et montrer que ce n’était pas qu’un match isolé.»

Aligné aux côtés de Damien Riat et Jason Fuchs, une ligne qui dégage «une bonne alchimie» et qui «fonctionne bien», le Tchèque confirme sa satisfaction d’avoir retrouvé la compétition ce week-end et d’avoir pu prêter main forte à ses partenaires.

«Lorsque j’étais blessé, je sentais de la tristesse dans les vestiaires, concède-t-il. Je ressentais les émotions de mes coéquipiers. Ce n’était pas facile. C’était même une sensation misérable car je voyais les gars lutter, mais je ne pouvais pas les aider. C’était encore pire. Mais c’est du passé.»

Comme pour annoncer que l’équipe de John Fust est désormais prête à repartir de l’avant. Pour lancer une série positive et espérer un deuxième succès de rang, vendredi prochain lors de la réception d’Ajoie, elle devra néanmoins grandement améliorer son fond de jeu. Car, face à un Zoug en demi-teinte, et malgré la victoire, la formation vaudoise a encore montré de grandes lacunes tant individuelles que collectives.

