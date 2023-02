Hockey sur glace – Jiri Sekac va mieux, le jeu offensif du LHC aussi Portés par leur top scorer tchèque, auteur de trois points, les Lions ont battu (1-4) un CP Berne en pleine crise mardi dans la capitale. Ils ont profité de cette partie pour montrer quelques progrès avec le puck. Chris Geiger - Berne

Jiri Sekac, au centre, retrouve des couleurs depuis quelques sorties. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le Lausanne HC vient de cueillir plus d’un cinquième de ses points au cours des douze derniers jours. Si les Vaudois restent totalement dans la course aux pré-play-off en pointant à cinq unités de la barre et d’Ambri (qui compte un match de plus), c’est avant tout car ils ont su gérer à la perfection un calendrier favorable (double confrontation victorieuse face à un faible Langnau) ou des adversaires soit émoussé (Zurich), soit en pleine crise de résultats (Berne).