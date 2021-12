L’invité - JO de Pékin 2022: vers un boycott des autorités vaudoises?

Après plusieurs mois de réflexion, le gouvernement américain a annoncé ce lundi 6 décembre que les USA n’enverront aucun∙e représentant∙e diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 2022. Une décision courageuse qui vise à protester, entre autres, contre les atrocités et crimes contre l’humanité en cours commis au Xinjiang et dont le gouvernement chinois se rend impunément responsable. Les États-Unis ont été presque immédiatement suivis dans leur démarche par l’Australie, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Nul doute que ces États, aux couleurs politiques passablement différentes, vont être suivis par bien d’autres encore.

En effet, les velléités liberticides et antidémocratiques de la Chine ne sont plus à démontrer. Le Tibet ou Hong Kong en ont fait les frais, les Ouïghours paient actuellement un lourd tribut, rappelant au passage les heures les plus sombres de l’histoire, et Taïwan retient son souffle face à la menace que représente son puissant voisin, qui se montre jour après jour plus belliqueux.

«Plus il y aura d’États qui prendront part à ce mouvement, plus la pression sur le gouvernement chinois augmentera.»

Afin d’envoyer un signal fort et de montrer leur désaccord avec cette politique contraire aux droits humains fondamentaux, la communauté internationale et les États qui ont à cœur de défendre des valeurs humanistes doivent participer à ce boycott. Plus il y aura d’États qui prendront part à ce mouvement, plus la pression sur le gouvernement chinois augmentera, pouvant laisser espérer un fléchissement, même très partiel, de la politique autoritaire de Xi Jinping.

En tant qu’État accueillant sur son territoire le Comité international olympique (CIO), et comme lors de chaque année où il y a des jeux, le Canton de Vaud sera inévitablement invité à participer aux différentes cérémonies olympiques à Pékin.

Cependant et afin d’emboîter le pas aux pays qui ont montré l’exemple, il serait bienvenu que le gouvernement vaudois s’engage à n’envoyer aucun∙e représentant∙e officiel∙le ou membre du Conseil d’État aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pékin 2022, en soutien aux victimes de la répression chinoise. C’est en ce sens qu’une question a été déposée au Grand Conseil par le groupe des Vert∙e∙s lors de la séance du mercredi 8 décembre 2021.

Épargner les sportifs

Tout en envoyant un signal clair à l’attention de la Chine, cette manière de procéder permet de ne pas mettre les sportifs et sportives entre le marteau et l’enclume, puisqu’ils pourront quoi qu’il arrive participer aux prochaines olympiades hivernales. Ces jeux peuvent parfois représenter l’aboutissement d’une carrière et il ne s’agit nullement de priver celles et ceux qui y ont consacré presque toute leur vie d’y participer.

Le Canton de Vaud doit d’ailleurs et évidemment continuer sa politique de soutien au sport. Il s’agit simplement, pour les membres du gouvernement de notre canton, de faire un geste en faveur des personnes persécutées par un régime totalitaire.

Yannick Maury Afficher plus Enseignant, député Vert au Grand Conseil

