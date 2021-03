Automobilisme – Jo Siffert, enracinement d’un culte Cet automne, il y aura 50 ans que le pilote fribourgeois de F1 s’est tué. Il demeure l’une des rares personnalités suisse à mériter le nom de héros. Un nouveau livre richement illustré en témoigne. Christophe Passer

Jo Siffert, héros casqué au 24 Heures du Mans 1969, qu’il va courir au volant d’une Porsche 908. Coll Borel

Le 24 octobre prochain, ce sera un dimanche, comme il y a 50 ans, au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg. Une procession s’arrêtera devant une tombe. Sur le site annonçant l’événement, on parle de «pèlerinage traditionnel», vocabulaire religieux presque revendiqué, parce que pour ses adeptes, le mort qui repose là fut un genre de faiseur de miracles, ce qui est la marque des saints.

Il sera 14 heures et 18 minutes, le silence se fera, à l’heure exacte de l’accident, hier, c’est-à-dire il y a pile un demi-siècle, 1971, circuit de Brands Hatch, comté de Kent, sud-est de Londres, virage Hawthorn, 13e tour. La BRM blanche qui portait la promesse de faire bientôt de son pilote un champion du monde s’est envolée dans le décor et s’est embrasée. On n’a jamais compris: suspension brisée, pneu dégonflé, problème de boîte de vitesses? Le pilote de 35 ans avait juste une jambe cassée, dira l’autopsie, mais il mourra rapidement, asphyxié, tandis que les secours tarderont à arrêter l’incendie. Il en demeure des images télé grises de feu et de fumée. Ceux qui l’ont vécu, à Fribourg et au-delà, se rappellent où ils étaient quand on leur a dit la nouvelle. Il y eut 50’000 personnes dans les rues à Fribourg pour les funérailles. Seul le général Guisan, en Suisse au XXe siècle, a reçu un hommage comparable.