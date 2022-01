Un «grand petit film» – Joachin Phoenix, craquant baby-sitter dans «Nos âmes d’enfants» Le comédien se voit piquer la vedette dans ce film tourné comme une «home video» intime. Irrésistible, agaçant, un peu collant… comme un gamin. Cécile Lecoultre

Le comédien se voit piquer la vedette dans ce film tourné comme une «home video» intime. VQH

Avec son esthétique industrielle en noir et blanc, sa bande-son léchée, ses bobos distingués et ses langueurs sophistiquées, «Nos âmes d’enfants» peut agacer. D’autant que l’action se concentre sur la relation entre un adulte maladroit et un gosse caractériel. Ou l’inverse. D’ailleurs, qui ne le serait pas dans la situation de Johnny, chargé de surveiller quelques jours son neveu Jesse en l’absence de sa mère partie au secours de son père suicidaire. Le petit a pris l’habitude de parler de lui comme d’un orphelin en fuite, le tonton, documentariste allumé, se balade partout avec un micro. Il y a de la névrose dans l’air…

Les familles d’artistes disjonctés, le réalisateur Mike Mills s’en est fait une spécialité, ses chroniques s’électrisant parfois de génie philosophique grâce à des acteurs inspirés – voir «Beginners» qui valait à Christopher Plummer un oscar à 81 ans. Et Joachin Phoenix ne volerait pas une statuette, lui qui s’appuie un garnement aussi infernal que, au hasard, le fils du chef dans «Astérix en Hispanie». Il faut souligner ce détail gallo-romain car malgré ses clichés assumés, «Nos âmes d’enfants» («C’mon C’mon») réussit souvent à susciter une empathie universelle, cette panique qui survient face à n’importe quel gosse qui prend un adulte en otage.

Où le film amuse beaucoup, c’est qu’à son habitude le cinéaste, membre actif de la faune artistique new-yorkaise avec son épouse Miranda July, laisse la bride à ses protagonistes. Avec une spontanéité craquante, Joachin Phoenix se prête à la manœuvre, tentant l’approche compréhensive, puis excédée, larguant l’affaire, y revenant. En ritournelle court une histoire que l’oncle raconte en berceuse: «Tu auras tant à apprendre sur Terre, plaisir, peur, joie, déception, tristesse, émerveillement. Dans ta confusion, ton délice, tu oublieras d’où tu viens. Et quand le moment viendra de rentrer sur ton étoile, ce sera peut-être dur de dire au revoir à ce monde étrangement beau…» Avec un baby-sitter aussi doué, n’importe quel sale gosse devrait s’être endormi.

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.