États-Unis – Joe Biden a l’«intention» d’être à nouveau candidat en 2024 L’âge de Joe Biden, qui aura 80 ans en novembre, alimente les spéculations sur une candidature en 2024, mais le président semble bien vouloir se représenter.

Le président Joe Biden, lors d’un meeting dans le Delaware, le 21 octobre 2022. AFP

Le président américain Joe Biden, qui aura 80 ans en novembre, a affirmé vendredi qu’il avait l’«intention» de se présenter pour un nouveau mandat en 2024, mais qu’il n’en avait pas encore pris la décision formelle.

Interrogé à ce sujet sur la chaîne MSNBC, le démocrate a dit que s’il ne se décidait pas dans l’immédiat, c’est parce qu’aussitôt l’annonce faite, «toute une série de règles s’enclenchent» et «je devrai me comporter en candidat».

«Je n’ai pas encore formellement pris la décision, mais c’est mon intention. Mon intention (est) de me présenter de nouveau et nous avons le temps de prendre cette décision», a-t-il déclaré. À la question de savoir si son épouse, Jill Biden, était favorable à ce qu’il se lance de nouveau dans la course, il a sous-entendu qu’elle l’était.

80 ans le 20 novembre

«Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m’en détourner», a-t-il affirmé après avoir marqué une pause. Joe Biden avait déjà fait part de son «intention» de se représenter en septembre, tout en restant évasif.

Plus vieux président jamais élu aux États-Unis, Joe Biden fêtera ses 80 ans le 20 novembre. Il aurait 82 ans au début d’un éventuel second mandat, et 86 ans à la fin. Son âge alimente régulièrement les spéculations sur la réalité d’une nouvelle candidature.

Joe Biden et son parti s’apprêtent à passer le test des élections parlementaires de mi-mandat le 8 novembre, traditionnellement difficiles pour le président en exercice. Parmi les candidats républicains à ce scrutin, plusieurs font campagne en continuant de marteler – faussement – que la présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden a été «volée» à son prédécesseur Donald Trump. Ce dernier flirte de plus en plus ouvertement avec l’idée de se représenter en 2024.

AFP

