Coup d’État en Birmanie – Joe Biden annonce des sanctions contre la junte militaire Le président américain a approuvé un décret permettant aux États-Unis de sanctionner les responsables militaires qui ont renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. «Nous allons identifier une première série de cibles cette semaine», a-t-il souligné.

L’annonce de Joe Biden intervient dix jours après le coup d’État en Birmanie. KEYSTONE

Joe Biden a annoncé mercredi que les États-Unis allaient prendre des sanctions contre les généraux qui ont renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. Le président américain a une nouvelle fois réclamé la libération «immédiate» de la «Dame de Rangoun».

«J’ai approuvé un décret nous permettant de sanctionner immédiatement les responsables militaires qui ont organisé ce coup d’État, leurs intérêts financiers ainsi que leurs familles proches», a déclaré Joe Biden lors d’une brève allocution.

«Nous allons identifier une première série de cibles cette semaine», a-t-il dit, annonçant le gel des avoirs américains «qui bénéficient au gouvernement birman», tout en maintenant l’aide américaine dans le domaine de la santé et tout «ce qui bénéficie directement au peuple birman».

«Aujourd’hui, j’appelle une nouvelle fois l’armée birmane à libérer immédiatement tous les dirigeants politiques élus démocratiquement, dont Aung San Suu Kyi», a-t-il poursuivi. «L’armée doit rendre le pouvoir (…) et respecter la volonté du peuple», a-t-il martelé.

Loi martiale

Les militaires birmans ont décrété lundi la loi martiale dans plusieurs quartiers de Rangoun, la capitale économique, de Mandalay (centre), deuxième ville du pays, ainsi que dans d’autres parties du territoire. Les manifestations et les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. Cette décision fait suite au rassemblement de nombreux manifestants pro-démocratie samedi et dimanche à Rangoun.

Malgré leurs tentatives, les États-Unis n’ont pas été en mesure de communiquer avec l’ex-dirigeante et lauréate du Prix Nobel de la paix, qui est détenue au secret, a rapporté le porte-parole du département d’État.

ATS