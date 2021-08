Retrait d’Afghanistan – Joe Biden: «C’est un extraordinaire succès» Critiqué sur sa gestion chaotique du retrait des troupes américaines, le président s’est exprimé mardi soir sur la fin de la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Andrés Allemand Smaller

Joe Biden s’est à nouveau justifié sur le retrait d’Afghanistan et a vanté les opérations d’évacuation des quinze derniers jours. Washington, 31 août 2021. keystone-sda.ch

«Un extraordinaire succès.» C’est en ces termes que le président Joe Biden a vanté, ce mardi lors d’une allocution télévisée à la Maison-Blanche, l’opération d’évacuation d’Afghanistan de plus de 120’000 personnes. «Plus du double de ce que les experts croyaient possible. Le plus grand pont aérien de l’histoire», réalisé grâce «au talent incroyable, à la bravoure et au courage altruiste de l’armée américaine, de nos diplomates et de nos professionnels du renseignement», qui ont risqué leur vie pour en sauver tant d’autres.

Il a loué le sacrifice des «treize héros» tombés lors de l’attentat de Kaboul. Des héros tombés pour une «mission de sauvetage» sans précédent. «J’ai promis de mettre un terme à cette guerre. J’ai honoré ma promesse», a-t-il ajouté solennellement. La veille, le général Kenneth McKenzie avait annoncé le départ des dernières troupes américaines, qui s’étaient envolées d’Afghanistan à 23 h 59 heure locale.